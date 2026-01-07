जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी गिरवले शेतीचे धडे
पुणे, ता. ७ : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी शेतीचे धडे गिरवले आहेत. कृषी विभागाकडून देण्यात आलेल्या पालेभाज्यांच्या बियाण्यांच्या किटचा वापर करून शाळेमध्येच भाजीपाला पिकवला. १२ प्रकारच्या भाज्यांच्या बियाणे दिले होते, त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक शिक्षणासाठी झाला असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
विद्यार्थ्यांमध्ये भाजीपाल्याची गोडी निर्माण होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेला पालेभाज्यांच्या बियाण्यांचे किट दिले होते. ३०३ शाळांमध्ये उभारलेल्या परसबागांमध्ये विद्यार्थ्यांनी स्वतः भाजीपाला पिकवला. विद्यार्थ्यांचा सहभाग असल्याने या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील विस्तार अधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांनी शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात आलेल्या मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना १२ प्रकारच्या भाजीपाल्यांच्या १९ वाणांचे बियाणे दिले होते. शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी बी पेरणी, अंकुर येणे, रोपांची वाढ, पाणी, खत व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण आणि शेवटपर्यंतच्या पीक उत्पादनाची संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी अनुभवातून शिकली. अनेक शाळांनी परसबागेतील रोपे जोमाने वाढत असल्याची नोंद केली असून, शाळांनी हा भाजीपाल्याची काढणी करून पोषण आहारामध्ये वापरली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने दिली.
विद्यार्थ्यांना हा झाला फायदा...
- भाज्यांच्या बियांची ओळख
- शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली परसबाग लागवड
- कृषी विभागाकडून सतत तांत्रिक मार्गदर्शन
- पिकांची रचना, वाढ, किड नियंत्रणाची माहिती
- पिकावर प्रयोगातून निरीक्षणशक्ती विकसित
या भाज्यांचे बियाणे दिले होते...
भेंडी, चवळी, मटार, कांदा, पावटा, कोथिंबीर, दोडका, ढेमसे, मुळा, वांगी, कारले आणि घोसाळे.
उपक्रम राबविल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गाशी संवाद वाढला असून, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची त्यांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात विकसित होत आहे. शाश्वत शेती, पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन आणि मेहनतीचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना यामुळे समजत आहे. अशा उपक्रमांमुळे भविष्यातील उद्योजक, पर्यावरणप्रेमी आणि नवी दृष्टी असलेले शेतकरी घडण्यास मदत होते.
-अजित पिसाळ, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद
