जुन्नरच्या काळेवाडीत मृद चाचणी प्रयोगशाळा
पुणे, ता. ८ : शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याची तपासणी थेट गावपातळीवर होण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जुन्नर तालुक्यात काळेवाडी येथे कृषी विभागाने ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणीस मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना मृद परीक्षण, सॉईल हेल्थ कार्ड आणि योग्य खत व्यवस्थापनाची सुविधा स्थानिक पातळीवर मिळणार आहे.
या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचे वैज्ञानिक पद्धतीने परीक्षण केले जाणार आहे. त्यावर आधारित प्रत्येक शेतकऱ्याला मृद आरोग्य पत्रिका (सॉईल हेल्थ कार्ड) देण्यात येणार असून, जमिनीतील अन्नद्रव्यांची उपलब्धता, कमतरता व सुपीकतेबाबत स्पष्ट माहिती मिळणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत शिबिरांच्या माध्यमातून शेतांमधून मातीचे नमुने संकलित केले जाणार आहेत. तसेच, गावपातळीवर एकत्रित जमिनीचा सुपीकता निर्देशांक तयार करून तो सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची एकूण स्थिती समजण्यास मदत होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६च्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम महिला सदस्यांच्या सक्रिय सहभागातून राबविण्यात येणार आहे. महिलांचा शेती व्यवस्थापनातील सहभाग वाढविणे आणि त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.