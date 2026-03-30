मांजरीत मोरगावकरांचा स्नेहमेळावा

पुणे, ता. ३० ः श्री मयुरेश्वर मोरगावकर सांस्कृतिक मंडळाचे १०वे वार्षिक स्नेहसंमेलन मांजरी येथे नुकतेच पार पडले. या स्नेहसंमेलनात पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील मोरगावकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली.
या वार्षिक स्नेहसंमेलन कार्यक्रमास व्याख्याते डॉ. दत्ता कोहिनकर यांनी ‘सकारात्मक विचार, व्यक्तिमत्त्व विकास व यशासाठी आवश्यक मानसिक ताकद’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्या रोहिणी कदम (ढोले) व इएसआयसी आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रवीण गायकवाड यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी बाळासाहेब तावरे, माजी पोलिस महासंचालक सुरेश खोपडे, महापालिकेचे उपायुक्त संदिप कदम उपस्थित होते.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात वास्तव्यात असणाऱ्या व शासकीय, निमशासकीय, खासगी, आयटी, शैक्षणिक, राजकीय व क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मोरगावकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. यावेळी कौटुंबिक परिचय, दहावी व बारावीतील गुणवंत विद्यार्थी, स्पर्धा परिक्षेत यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे नियोजन संतोष तावरे, अविनाश ढोले, महादेव ढोले, दीपक ढोले व विजय कदम यांनी केले आणि विजय कदम यांनी केले.
