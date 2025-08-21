भुकूम, पिरंगुटला तीन ठिकाणी चोरी

पिरंगुट, ता. २१ : मुळशी तालुक्यातील भुकूम व पिरंगुट परिसरात एकाच रात्री तीन ठिकाणी चोरीच्या घटना घडल्या.
गुरुवारी (ता. २१) मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास भुकूम (ता. मुळशी) येथील धन्वंतरी हॅास्पीटलमध्ये तीन चोरट्यांनी हॅास्पीटलच्या प्रवेशद्वारावरील शटर उचकटून प्रवेश केला. हॅास्पीटलमधील सुमारे दीड ते दोन हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. चोरट्यांनी तेथील फर्निचर, तसेच अन्य साहित्याची मोडतोड करून नुकसान केले. याच परिसरातील शेल पंपासमोरील एका हॅास्पीटलचेही शटर उचकटून चोरट्यांनी चोरी केली व साहित्याची नासधूस केली. त्यानंतर या चोरांनी आपला मोर्चा थेट पिरंगुट परिसरात वळविला. पिरंगुट येथील बावधन पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलिस चौकीपासून केवळ पाचशे मीटर अंतरावरील पुणे- कोलाड या वर्दळीच्या महामार्गालतच्या हॅास्पीटलमध्ये चोरी झाली. तेथील श्रीगणराज हॉस्पिटलचेही शटर उचकटून चोरांनी ड्रॉवरमधील किरकोळ रक्कम चोरून नेली व साहित्यांचे नुकसान केले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चोरी करतानाचे दिसत असून, त्यात तिघेजण दिसत आहेत. दरम्यान, भूगाव, भुकूम व पिरंगुट परिसरात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले असल्याने रात्रीच्या वेळी पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे संचालक आकाश जाधव यांनी केली आहे.
