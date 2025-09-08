पिरंगुटमधील लकी ड्रॉ स्पर्धेत संतोष धोत्रे यांना दुचाकी
पिरंगुट, ता. ८ : पिरंगुट (ता. मुळशी) येथील कॅम्प भागातील बालवीर युवक मंडळातर्फे आयोजित केलेल्या लकी ड्रॉ स्पर्धेत संतोष धोत्रे हे विजेते ठरले आहेत. धोत्रे यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविल्याने त्यांना आमदार शंकर मांडेकर यांच्या हस्ते अॅक्टिवा ही दुचाकी भेट देण्यात आली.
मंडळाने सलग दुसऱ्या वर्षी आयोजित केलेल्या या लकी ड्रॉ स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. स्पर्धेत पाच प्रमुख विजेत्यांची निवड करण्यात आली. द्वितीय क्रमांकाच्या मानकरी अनिता नलावडे यांना संगणक संच, तृतीय क्रमांक विजेते समर्थ गायकवाड यांना मोबाईल संच, चतुर्थ क्रमांक विजेते नितीन पाटील यांना स्मार्ट टीव्ही, तर पाचवा क्रमांक विजेते संतोष मोटे यांना स्पोर्ट्स सायकल अशी बक्षीसे देण्यात आली.
यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य शांताराम इंगवले, चंद्रकांत बाठे, सारिका मांडेकर, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या जिल्हा उपाध्यक्षा संगीता पवळे, आबा शेळके, संतोष मोहोळ, राजाभाऊ वाघ, भानुदास गोळे, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप खरमाटे, पोलिस पाटील प्रकाश पवळे, मंडळाचे अध्यक्ष रामदास पवळे, माजी सरपंच रमेश पवळे, बाजार समितीचे माजी संचालक तुषार पवळे, मोहन निकटे, विकास पवळे, विशाल पवळे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे नियोजन बालवीर युवक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केले होते.
04782
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.