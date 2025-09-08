निर्माल्य संकलनात १०५० सदस्यांचा सहभाग
पिरंगुट, ता. ८ : डॉ. श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या वतीने पुणे शहरातील, तसेच जिल्ह्यातील गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीतील साडे नऊ टन निर्माल्य गोळा करण्यात आले. यावर्षीही प्रतिष्ठानचे १०५० सदस्य यामध्ये सहभागी झाले होते.
या निर्माल्य गोळा करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये श्री गणेश भक्तांकडून गणेशमूर्तींबरोबर आणलेल्या निर्माल्याचे विलगीकरण करून, वेगवेगळ्या पिशव्यांमध्ये भरून पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आले. गणेश भक्तांकडून जमा केलेल्या या निर्माल्याचे खत तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रतिष्ठानकडून देण्यात आली.
पद्मश्री महाराष्ट्र भूषण डॉ. दत्तात्रेय ऊर्फ अप्पासाहेब धर्माधिकारी आणि डॉ. सचिन धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रतिष्ठानचे हे काम गेले अनेक वर्षांपासून अविरतपणे सुरू आहे. गौरी आणि गणेश यांचे निर्माल्य हे योग्य ठिकाणी जात असल्याचे समाधान मिळत असल्याचे मत या ठिकाणी निर्माल्य देणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केले. हे निर्माल्य संकलित केल्यामुळे परिसरामध्ये होणारी दुर्गंधी, तसेच कचरा यापासून नागरिकांची सुटका होणार आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये होणारी रोगराई नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. या निर्माल्यापासून तयार झालेले खत हे प्रतिष्ठानच्या वतीने ज्या ठिकाणी वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धन केले आहे त्या ठिकाणी वापरले जाणार आहे. यावर्षीही पुणे शहरातील खडकवासला विसर्जन घाट, दळवीवाडी, नांदेडगाव, धायरी कालवा, विठ्ठलवाडी, शिवणे, वारजे, राजाराम पूल, नऱ्हे आंबेगाव, कोथरूड जीत मैदान, सुतारदरा, शांतिवन चौक, वीर सावरकर उद्यान, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, गरवारे पूल विसर्जन घाट, नवी पेठ समोरील डेक्कन झेड ब्रिज खालील विसर्जन घाट, वाघोली, मांजरी, तसेच भरे (ता. मुळशी) येथील पुलाखालील विसर्जन घाटावर प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी निर्माल्य संकलित केले आहे.
