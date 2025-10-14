मुळशीतील महिला इच्छुकांमध्ये नाराजी
पिरंगुट, ता. १३ : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मुळशीत पहिल्यांदाच सर्वच्या सर्व जागांसाठी पुरुष उमेदवारांना नामी संधी चालून आली आहे. या तालुक्यातील तीनही गटात महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण नसल्याने महिला इच्छुक उमेदवारांत नाराजीचा, तर पुरुष उमेदवारांत खुशीचा सूर आहे.
पौड गटातून शिवसेनेचे सागर काटकर विजयी झाले होते. यावेळी येथील आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आहे. हिंजवडी गटातून यापूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शंकर मांडेकर विजयी झाले होते. यावेळीही येथील आरक्षण सर्वसाधारणसाठी आहे. दरम्यान शंकर मांडेकर आमदार झाल्याने या गटात आता खुल्या वर्गातील नवीन उमेदवारांना संधी उपलब्ध झाली आहे. पिरंगुट गटातून या पूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अंजली कांबळे विजयी झाल्या होत्या. यावेळी येथील आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आहे. त्यामुळे मुळशीतील जिल्हा परिषदेसाठीची तीनही गटातील निवडणूक यावेळी चुरशीची ठरणार आहे.
गटनिहाय आरक्षण
पौड- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, हिंजवडी- सर्वसाधारण, पिरंगुट- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.
मागील पक्षीय बलाबल
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- २, शिवसेना- १.
प्रमुख समस्या
पाणी, वीज, रस्ते व बेरोजगारी, वाहतूक कोंडी, कचरा, प्रदूषण.
