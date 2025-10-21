मुळशीत उडवी रचण्याची लगबग
पिरंगुट, ता. २१ : मुळशी तालुक्यात भात काढणीची धावपळ सुरू आहे. मात्र, पावसाच्या भीतीने झोडणीसाठी थांबावे लागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. काढणीला आलेल्या भाताची कापणी केली तर पाऊस कधी पडेल याचा नेम नाही. कापणी लांबली तर भाताचे दाणे गळून पडण्याची भीतीही निर्माण आहे. अस्मानी संकटाच्या सावटात येथील शेतकरी सापडला आहे. त्यामुळे पावसाची थोडीशी जरी उसंत मिळाली तरी तातडीने भात कापणी करून त्याची उडवी रचण्याकडे शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे.
यावर्षी पावसाने भातपेरणीपासून लागवडीपर्यंत उसंत घेतली नव्हती. अतिवृष्टीने शेतकरी हैराण झाले होते. तरीही ज्या ठिकाणी पेरण्या लवकर झाल्या तेथील भातलागवडही लवकर झाली होती. त्यामुळे या भागातील भात पीक काढणीला आलेले आहे. भातमळणी यंत्र उपलब्ध नसेल अशा शेतकऱ्यांनी भाताची कापणी करून तातडीने त्याची उडवी अथवा गंजी लावण्याला प्राधान्य दिलेले आहे.
लवळे (ता.मुळशी) येथील शेतकरी सुदाम गावडे यांनी सांगितले की, यंदा पावसाच्या भीतीने भात कापणी करून लगेचच उडवी रचण्याची वेळ आली आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही इंद्रायणी वाणाच्या भाताची लागवड केली होती. सध्या काढणीसाठी आलेले पीक मळणी यंत्राची वाट न पाहता मजुरांच्या मदतीने तातडीने कापणी करीत आहोत.
