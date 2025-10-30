विश्वकर्मा सुतार महासंघाच्या मुळशी तालुकाध्यक्षपदी यादव
पिरंगुट, ता. ३० : अखिल महाराष्ट्र विश्वकर्मा सुतार समाज महासंघाची मुळशी तालुका कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये अध्यक्षपदी संदीप यादव यांची निवड करण्यात आली. तर, उपाध्यक्ष पदी सचिन महाडीक, कार्याध्यक्ष पदी गोरख कदम, खजिनदार पदी विजय पवार व सचिव पदी प्रवीण रायरीकर यांची निवड झाली. यमुनानगर- पिंपरी चिंचवड येथील श्री विश्वकर्मा मंदिरात रविवारी (ता. २६) अखिल महाराष्ट्र विश्वकर्मा सुतार समाज महासंघाच्या वतीने पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण व स्नेह मेळावा झाला. त्यात महासंघाची मुळशी तालुका कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. या वेळी महासंघाच्या प्रतिभा भालेराव, प्रदेशाध्यक्ष दत्तात्रेय सुतार, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप आनंदे, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत कदम, मेडिकल असोसिएशन अध्यक्ष विद्यानंद मानकर, पुणे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ भागवत, उपाध्यक्ष रवींद्र यादव यांच्या हस्ते पदाधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. या प्रसंगी महासंघाचे सर्व विश्वस्त, प्रदेश सरचिटणीस किशोर कदम, कृष्णा केदारी आदी उपस्थित होते.
