भूगावच्या पुलाचे काम अखेर सुरू
पिरंगुट : पुणे- कोलाड महामार्गावरील भूगाव (ता. मुळशी) येथील गावठाणागतच्या पुलाचे गेली चार वर्षे रखडलेले काम सुरू झाले आहे.
येथील पुलाचे आरसीसीचे बांधकाम तयार होऊनही उर्वरित कामे न झाल्याने गेल्या चार वर्षांपासून हा पूल वापरात नव्हता. त्यामुळे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी येथील पुलाची अवस्था झाली होती. येथील पुलाच्या दोन्ही बाजूंना वीज वितरण कंपनीचे लोखंडी खांब उभे होते. याबाबत भाजप युवा मोर्चाचे तालुका कार्याध्यक्ष सागर मारणे यांनी भूगावच्या ग्रामस्थांशी संवाद साधून रखडलेल्या व अपुऱ्या अवस्थेतील कामाबाबत माहिती घेतली. भूगाव येथील नगर समस्या निवारण समितीच्या मागणीनुसार मारणे यांनी वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी व राज्य रस्ते महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांच्याशी संवाद साधला. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्याच दिवशी ग्रामस्थांसोबत स्थळ पाहणी करून कामाला सुरवात केली. हे खांब आता दूर करण्यात येणार असून, उर्वरित कामे लवकरच पूर्ण होणार आहेत. या रस्त्याचे अभियंता सिद्धार्थ साठे म्हणाले, ‘‘या पुलाच्या अर्धवट अवस्थेतील कामाला सुरुवात केली असून, लवकरच त हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल.’’
येथील ग्रामस्थ संजय हुंडारे, अनिल करंजावणे, रमेश सणस, मनोहर सणस, जितेंद्र इंगवले, अक्षय सातपुते, कालिदास शेडगे, माऊली सातपुते, जयवंत फडके, दीपक चोंधे, दीपक शेडगे, जीवन कांबळे, पंढरीनाथ शेडगे, संभाजी चोंधे, मनोहर शेडगे तसेच अन्य ग्रामस्थांनी सहकार्य केले.
