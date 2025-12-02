मुळशीचा वनविभाग अॅक्शन मोडवर
पिरंगुट, ता. २ : बावधन (ता. मुळशी) परिसरातील बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी मुळशीचा वनविभाग अॅक्शन मोडवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर येथील वनउद्यान काही दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती या विभागाचे वनपाल नंदकुमार शेलार यांनी दिली.
याबाबत वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रताप जगताप म्हणाले की, ‘‘बावधन येथील परिसरात बिबट्या आढळल्याने आमच्या वनविभागाच्या पथक, रेस्क्यू टीमने घटनास्थळाची पाहणी केली आहे. चांदणी चौक तसेच बावधनच्या परिसरात हा बिबट्या दिसून आला आहे. त्यामुळे त्याला जेरबंद करणार आहोतच मात्र नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी. या ठिकाणी कॅमेरे बसविण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यानुसार बिबट्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून त्याला जेरबंद केले जाईल.’’
