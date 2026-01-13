मारणेवाडी, आंबेगावमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
पिरंगुट, ता. १३ : मुळशी तालुक्यातील आंबेगाव व मारणेवाडी येथील गाव व परिसरातील वाड्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही गावे मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा क्रमांक एकच्या कार्यक्षेत्रात येत असूनही या भागांना अद्याप नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी मुळशी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतून व्यवस्था करावी, अशी मागणी माजी सभापती रवींद्र कंधारे व स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे. या संदर्भात पुणे येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन नाडगौडा यांना निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आंबेगाव आणि मारणेवाडी या ग्रामपंचायतींचा मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा क्रमांक १ मध्ये तत्काळ समावेश करून नियमित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरू करावा. उरवडे गावापर्यंत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पोहोचलेली असून तेथील नागरिकांना पाणी मिळत असताना शेजारच्या आंबेगाव व मारणेवाडीतील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. ही योजना तत्काळ लागू करून स्थानिक नागरिकांना दिलासा द्यावा.
दरम्यान, अर्जुन नाडगौडा यांनी मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा क्रमांक एकमध्ये आंबेगाव आणि मारणेवाडीचा समावेश करू, असे आश्वासन दिल्याचे कंधारे यांनी सांगितले. यावेळी उपअभियंता कीर्ती कुमार गुरव, श्रीकांत राऊत, माजी सरपंच रोहिदास मारणे, बजरंग मारणे, स्वप्निल भेगडे आदी उपस्थित होते.
