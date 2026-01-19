सूसमध्ये मनोरंजनातून रस्ता सुरक्षेबाबत प्रबोधन
पिरंगुट, ता. १८ : `‘चित्रगुप्त, याने हेल्मेट घातलेले नाही त्यामुळे याचे नाव डायरीत लिहून घे.’’
‘‘जी यमराज., लगेच लिहितो. पण यावेळी त्याला आपण समज देऊ. पुढील वेळी त्याची गय करू नका.’’
‘‘चित्रगुप्त , यांनी बेल्ट लावून गाडी चालविली आह . त्यांचा सत्कार कर.’’
‘‘होय महाराज. त्यांचा दोघांचाही (पती पत्नीचा) सन्मान करू चला.’’
हा संवाद रंगला होता सूस (ता. मुळशी) येथील रहदारीच्या रस्त्यावर. बावधन वाहतूक पोलिसांच्या वतीने रस्ता सुरक्षा अभियानानिमित्त वाहनचालकांना वाहतुकीचे नियम, धोके, अपघाताच्या वेळी करावयाची कार्यवाही आदींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यानिमित्त यमराज आणि चित्रगुप्त अशा दोघांच्या वेशातील कलाकारांनी भर रस्त्यावर वाहनचालकांची चांगलीच करमणूक केली. मनोरंजनातून प्रबोधन ही संकल्पना राबविताना या दोन पात्रांची मदत घेण्यात आली होती.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर डामसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. यावेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर डामसे, दीपक गोसावी, उपनिरीक्षक दत्तात्रेय थिगळे, हेमंत पळसकर, सचिन खोपकर, अजित कुटे, अमोल पारधी, अमोल जाधव, प्रशांत डावरे, सुरेश जायभाय आदींच्या पथकाने या उपक्रमात सहभाग घेतला होता.
