पशुपालकांना चार टक्के व्याजाने कर्ज
पिरंगुट, ता. १३ : राज्यातील ७५ लाख पशुपालकांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्याने, आता बँकांकडून खेळत्या भांडवलावर केवळ चार टक्के व्याजदराने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, तसा लेखी आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पशुसंवर्धन समन्वय समितीचे सदस्य शरद गोडांबे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून मंत्रालयाकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. या निर्णयानुसार, किसान क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालकांना राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बँकांमार्फत घेतलेल्या अल्पमुदती कर्जावर ही सवलत मिळेल.
अटी व शर्ती
प्रकल्प धारकाने केंद्र , राज्य शासन, जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची भारत पशुधन (एनडीएलएम) पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे.
व्याज परतावा सवलतीसाठी कमाल पशुधन संख्यांचाही निकष पूर्ण करणाऱ्या पशूपालकांनाच हा लाभ घेता येईल
पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील.
