रानडुकरांकडून भात, भुईमूग पीक उद्ध्वस्त
परिंचे, ता.४ : पाणवडी, काळदरी (ता.पुरंदर) परिसरात रानडुकरांचा कळप तसेच मोरांनी अंदाजे पाचशे हेक्टरवरील भात व भुईमूग पीक उद्ध्वस्त केले आहे. या संपूर्ण परिसराचे पंचनामे करून तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. नुकसानीबाबत वनविभाग, महसूल तसेच कृषी विभागाला पत्राद्वारे कळविल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
पंचनामे करण्यास उशीर झाल्यास नुकसानग्रस्त भागातील भात व काडाचे २० ट्रक गोळा करून तहसील कार्यालयासमोर आणून टाकण्याचा इशारा शेतकऱ्यांसह डॉ. अक्षय भिसे यांनी दिली आहे.
पावसाने झोडपले आणि उरलेसुरले रानडुकरांनी उद्ध्वस्त केले, अशी परिस्थिती दहा गावे व वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची झाली आहे. पाणवडी, काळदरी, बहिरवाडी, धनकवडी, दवणेवाडी, घेरा पुरंदर, देवडी, केतकावळे, चिव्हेवाडी या ग्रामपंचायत हद्दीतील येणाऱ्या सर्व गावांमध्ये रानडुकर व मोरांनी धुमाकूळ घातला आहे. अनेक वेळा वन विभागाकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप परिसरातील शेतकरी करत असून कितीही काळजी घेतली तरी वन्य प्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळता येत नसल्याचे सांगितले आहे, अशा परिस्थितीत शेती पिकविणे अवघड झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
वर्षभर खायचे काय?
काढणीच्या काळात अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला. उरले सुरले पीक हातात पडेल, अशी आशा असताना रानडुकरांच्या कळपाने काढणी केलेले तसेच उभे असलेले पीक जमीनदोस्त केले आहे. वर्षभर खायचे काय कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा कसा? असा प्रश्न परिसरातील शेतकऱ्यांपुढे उभा राहिला असल्याचे शेतकरी अक्षय भिसे यांनी सांगितले. यावेळी समीर भिसे, सोमनाथ मगर, आकाश पिसाळ, अश्विनी मगर, कविता मगर आदी शेतकरी उपस्थित होते.
काळदरी व पाणवडी परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी लेखी व ऑनलाइन अर्ज केल्यास त्यांच्या पिकांचे पंचनामे करण्यात येतील. कोणत्याही शेतकऱ्याला अर्ज करण्यात अडचणी येत असतील तर वन विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
-सागर ढोले, सासवड वन परिक्षेत्र अधिकारी
