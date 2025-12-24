दिलीप यादव यांचे निधन
परिंचे, ता. २४ : पुरंदर तालुक्यातील वीर- भिवडी गटाचे माजी पुणे जिल्हा परिषद सदस्य, तसेच बारामती लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे प्रमुख दिलीप सोपानराव यादव (वय ६५) यांचे निधन झाले. श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून सन १९९३मध्ये त्यांनी सामाजिक क्षेत्रात कामाला सुरुवात केली. तसेच, सन २००२मध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने वीर- भिवडी गणातून पहिल्यांदा जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली. त्यांनी २००८मध्ये शिवसेनेत प्रवेश करून पुरंदर तालुका प्रमुख पदावरून पक्षाच्या कामाला सुरुवात केली. ते २०१२मध्ये भिवडी गणातून पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आले होते. तसेच, २०१७मध्ये वीर- भिवडी गटातून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले होते. माजी राज्यमंत्री तसेच पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांचे निकटवर्तीय, तसेच विश्वासू सहकारी म्हणून यादव यांची ओळख होती. यांच्यामागे पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ असा परिवार आहे.
02894
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.