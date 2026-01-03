श्री क्षेत्र वीर येथे देवाच्या लगीन घाईला सुरूवात
परिंचे, ता. ३ : श्री क्षेत्र वीर (ता. पुरंदर) येथे पौष वद्य पौर्णिमा (चुडी पौर्णिमा) निमित्त श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराजांची पालखी सर्व लवाजम्यासह लग्नाचे पहिले आमंत्रण देण्यासाठी भक्त श्री कमळ सिद्ध महाराज मंदिर नगारखाना येथे भक्त भेटीसाठी गेली होती. यावेळी श्री कमळाजींच्या मंदिराला नेत्रदीपक विद्युत रोषणाई केली होती. यावेळी भक्त-भगवंत भेटीच्या सोहळ्यासाठी देवस्थान ट्रस्टमार्फत फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली.
पालखी सोहळ्यासाठी मानकरी, सालकरी, दागिनदार, देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त उपस्थित असल्याचे देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र धुमाळ यांनी सांगितले. भक्त भेटीचा सोहळा पाहण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पौष पौर्णिमेनिमित्त देवाला पहाट पूजा करून अभिषेक केले. विशेष पोशाख करण्यात आला. सकाळ पासून मानकरी, भाविक यांचे देवाला अभिषेक चालू होते. या वेळी समस्त मानकरी शिंगाडे यांच्यातर्फे महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. रात्री ९:३० धुपारती झाल्यावर देवाची पालखी, मानाच्या काठ्या, निशाण, छत्री, अबदागीरी, ढोल, ताशा सर्व लवाजम्यासह भक्त भेटीला श्री कमळाजी मंदिर येथे गेली होती.
भक्त कमळाजी मंदिरासमोर छबीना होऊन वस्त्र परिधान केलेल्या मानाच्या काठ्यांची भेट झाली. देवाची आरती करून पारंपरिक भक्त भेटीचा व आमंत्रण देण्याचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी नगारखान्यावर सनई चौघड्याचे वादन केले. भक्तभेट झाल्यावर फटाक्यांच्या आतषबाजी केली. रात्री ११ वा. पालखी परत देऊळ वाड्यात येऊन कार्यक्रमाची सांगता केली.
‘‘वीर यात्रेसाठी एक महिन्याचा कालावधी राहिला असल्याने प्रशासन व देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असून याबाबत सर्व पत्र व्यवहार पूर्ण केले आहे,’’ असे देवस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष अमोल धुमाळ यांनी सांगितले.
