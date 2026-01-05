मांढर येथील काळूबाई यात्रेची सांगता
परिंचे, ता. ५ : मांढर (ता. पुरंदर) येथे पौष पौर्णिमेनिमित्त काळूबाई यात्रा उत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. पालखी व मानाच्या काठीचे नीरा नदी स्नान करून देवीच्या उत्सवमूर्ती पालखीत ठेवून ग्रामप्रदक्षिणा पूर्ण करून यात्रेची सांगता करण्यात आली. यात्रेनिमित्त काळूबाई मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई केली होती.
पौष पौर्णिमेस काळूबाई उत्सव भरविला जातो. रात्री १० वाजता देवीची पालखी मांढर खिंडीवरील काळूबाईच्या मुख्य मंदिरात नेण्यात आली. मंदिरात महाआरती करून देवीची काठी व कलश छबिन्यासह वाजत- गाजत नीरा नदी स्नानासाठी नेण्यात आले. नीरा नदीवर पाण्याच्या कलशाची पूजा करून देवाची वस्त्र परिधान केलेली काठी नीरा नदी स्नान करून उभी काठी शनिवारी (ता. ३) सकाळी १२ वाजता देवीच्या मंदिरात आणण्यात आली. पहाटे पाच वाजता देवीची महापूजा व आरती करून दुपारी १२ वाजता पालखीची उत्सव मूर्तींसह मंदिर प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यात आली. यावेळी अनेक गावचे देवीचे देव्हारे छबिन्यात सहभागी झाले होते.
रात्री मंदिरात नवस फेडण्यासाठी अनेक भाविक आले होते. रात्री ११ वाजता यात्रा उत्सव कमिटीच्या वतीने ढोल लेझीम खेळाच्या स्पर्धांचे आयोजन केले होते. यामध्ये १५ पथकांनी सहभाग घेतला होता. रविवारी (ता. ४) पहाटे देवीच्या पालखीने मांढर गावातील महादेव मंदिरासमोर विसावा घेतला. संध्याकाळी गावात कुस्ती आखाड्याचे आयोजन केले होते. यामध्ये २०० मल्लांनी सहभाग घेतला होता. ‘मांढर केसरी’साठी समाधान गरोड व शुभम दुधाळ यांच्यामध्ये कुस्ती झाली.शुभम याने समाधान याला चितपट करून ५१ हजार रुपये इनाम पटकाविला.
यात्रेनिमित्त अर्जुन शेलार लोहारेकर लोकनाट्य तमाशा, तसेच स्वर अलंकार ऑर्केस्ट्रा या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. रात्री गावातून देवीची पालखी व काठीसह वरात काढून रुखवत वाटून यात्रेची सांगता करण्यात आली. देवीच्या उत्सवानिमित्त देवीला अर्पण केलेल्या वस्तूंचा लिलाव करण्यात आला.
