आधी मतदानाचे कर्तव्य; मग लग्न मंडपात प्रवेश
परिंचे, ता. ७ : आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा क्षण म्हणजे लग्न सोहळा. असे असले तरी शनिवारी (ता. ७) परिंचे (ता.पुरंदर) येथील नववधू स्नेहल नारायण जाधव हिने कलवऱ्यांसह पहिल्या मतदानाचा हक्क बजावला व यानंतर लग्न मंडपात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला.
स्नेहल जाधव व शुभम राजेंद्र पायगुडे यांचा शुभविवाह नसरापूर (ता. भोर) येथे आयोजित केला होता. लग्नसोहळ्याची धावपळ असताना स्नेहलने मतदान केले. सासरी गेल्यावर नाव बदलले जाते. तसेच मतदानही सासरी होते. परिंचे गावात माहेरी असताना शेवटचे मतदान करण्याचे भाग्य मला मिळाले असल्याची भावना नववधू स्नेहलही व्यक्त करून मतदानाचा हक्क बजावून लग्न सोहळ्यासाठी येण्याचे आवाहन करत होती.
यावेळी माजी सरपंच ऋतुजा जाधव, शुभांगी कदम, संजय जाधव, शुभम जाधव, सचिन नवले, जनाबाई नवले, अमृता नवले, ज्ञानेश्वर नानगुडे उपस्थित होते.
