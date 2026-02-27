पुरंदर किल्ला परिसरात ४ मार्चला प्रवेशबंदी
परिंचे, ता. २७ : छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जन्मस्थळ असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले पुरंदर परिसरात बुधवारी (४ मार्च) प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. सुरक्षा अधिकारी, सेना प्रशिक्षण केंद्र, पुरंदर यांच्या सूचनेनुसार ही बंदी घालण्यात आली असल्याचे प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. इतिहास, संस्कृती आणि निसर्ग वारशाचे जतन ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घेतलेला निर्णय सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जन्मामुळे या पुरंदर किल्ल्याला विशेष ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच निसर्गसौंदर्याने नटलेला हा वनदुर्ग ट्रेकर्स, दुर्गप्रेमी, निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरतो. सुट्टीच्या दिवशी येथे पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते.
दरम्यान, पुणे शहरासह परिसरातील पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता आणि किल्ला परिसर वन्यजीव विभागाच्या गाभा क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरण व जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ही तात्पुरती प्रवेशबंदी लागू केली आहे. अनियंत्रित गर्दीमुळे नैसर्गिक संपत्तीला हानी पोहोचू नये, तसेच सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
या कालावधीत कोणीही बेकायदेशीररीत्या किल्ला परिसरात आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सेना प्रशिक्षण केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी दिली असून नागरिकांनी व पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
