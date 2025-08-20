मुळशीत जनजीवन विस्कळित
पौड, ता. २० : मुळशी तालुक्यात गेली तीन दिवसांपासून होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. मुळशी धरणातून पाण्याचा विसर्ग झाल्याने माले, शेरे, पौड येथील काही घरांमध्ये पाणी शिरले, शेती जलमय झाली. करमोळी येथील मुळा नदी काठच्या कंजारभाट वस्तीतही पुराचे पाणी शिरले. रात्रीच ही कुटुंबे घराबाहेर पडली होती. नदीचे पाणी कोळवण रस्त्याला धडकत होते. नदीकाठच्या शेतांमध्ये पुराचे पाणी घुसल्याने संपूर्ण शेती जलमय झाली. त्यामुळे भातपीक आणि ऊस पिकाचेही अतोनात नुकसान झाले. आंदेशे, मांदेडे गावाकडे जाणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत होते. त्यामुळे या दोन्ही गावांचा संपर्क काही काळ तुटला होता.
पूरपरिस्थितीमुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार तालुक्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना सुटी देण्यात आली होती. तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी सतर्क राहून ठिकठिकाणचा आढावा घेत होते. सोशल मिडीयावरून लोकांची जागृती करीत होते. त्याचप्रमाणे प्रशासनालाही सावध राहण्याच्या सूचना देत होते. पौडचे पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांच्या मदतीने मुळशी आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांनी ठिकठिकाणी फिरून आपत्तीग्रस्तांना मदतीचा हात दिला.
