पारंपरिक वाद्यात पौडमध्ये गणरायाची स्थापना
पौड, ता. २७ : पौड (ता. मुळशी) येथे विविध गणेशोत्सव मंडळांनी पारंपारिक वाद्याच्या निनादात आणि गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषात विघ्नहर्ता गणरायाची प्रतिष्ठापना केली. त्याचप्रमाणे घरगुती गणपतीचीही मोठ्या उत्साहात स्थापना करण्यात आली.
तालुक्यात गावोगावी सकाळी घरगुती गणपतींचे आगमन झाले. प्रत्येक घरात उत्साहाच्या वातावरणात विधीवत गणरायाची प्रतिष्ठापणा करण्यात आली. सायंकाळी पाचच्या दरम्यान दिगंबरनाथ तरुण मंडळ आणि भोईराज तरुण मंडळाच्या गणपतीची पौड एसटी स्टँडपासून ढोलताशा आणि पारंपारिक वाद्यात वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. दिगंबरनाथ मंडळाचे स्वतःचेच ढोल ताशा पथक होते. तर अखिल बाजारपेठ तरुण मंडळ, मागील आळीतील हनुमान तरुण मंडळ, साईनगरमधील श्रीमंत गणराज तरुण मंडळ, गोकुळपुरा मंडळानेही विधिवत गणरायाची प्रतिष्ठापना केली. अशी माहिती ओंकार उबाळे यांनी दिली. यावेळी गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया असा जयघोषही जागोजागी ऐकायला मिळत होता.
