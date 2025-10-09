शिक्षक, पदवीधरसाठी मुळशीत मतदार नोंदणी
पौड, ता. ९ : पुढील वर्षी होत असलेल्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी मुळशी तालुक्यात मतदार नोंदणीच्या कामाला सुरूवात केली आहे. पौड येथे त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष केला आहे. ही नावनोंदणी पूर्णपणे नव्याने करण्यात येत असल्याने नागरिकांनी आवश्यक त्या पुराव्यासह नावनोंदणी करावी, असे आवाहन मुळशी मावळचे प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी केले.
याबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेस नवले यांच्या समवेत तहसीलदार विजयकुमार चोबे, महसूल नायब तहसीलदार दर्शन सूर्यवंशी, सहायक गटविकास अधिकारी दत्तात्रेय भालेराव आदी उपस्थित होते. नवले म्हणाले, ‘‘मतदार नोंदणीसाठी चार पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. ६ नोव्हेंबरपर्यंत मतदारांना आपली नावनोंदणी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी केलेली नावनोंदणी त्यावेळच्या निवडणुकीपुरती मर्यादित होती. त्यामुळे आता नव्याने नावनोंदणी करणे गरेजेचे आहे. पदवीधरसाठी कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे गरजेचे आहे. आयोगाने दिलेला अर्ज भरून त्यासोबत पदवीप्रमाण पत्राची साक्षाकींत प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे. मूळ कागदपत्रे बरोबर आणल्यास तहसील कचेरीत ती साक्षांकीत करण्याची सुविधा आहे. पदवीधरसाठी कुणीही एकत्रित गठ्ठ्याने अर्ज आणल्यास ते स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे मतदाराने स्वतः उपस्थित राहून नावनोंदणी केली पाहिजे. शिक्षक मतदारांची नावनोंदणी करताना मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेतील शिक्षकांचे एकत्रित अर्ज आणले तरी चालतील.’’
