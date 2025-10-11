मुळशीतील वगळलेल्या मतदारांना संधी
पौड, ता. ११ : मुळशी तालुक्यातून गायब केलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा मूळ गावच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी महसूल कार्यालयाच्यावतीने विशेष मतदार नोंदणी शिबीराचे आयोजन केले आहे. मंगळवारी आणि बुधवारी (१४, १५ ऑक्टोबर) या दोन दिवशी पौड येथील पंचायत समितीच्या सेनापती बापट सभागृहात हे शिबिर होणार असून, मतदारांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी केले.
मुळशी तालुक्यातील शिरवली, बार्पे, भादस बुद्रुक, निवे, वांद्रे, वाघवाडी, माले, ढोकळवाडी, आदरवाडी, ताम्हिणी या गावातील मतदारांची नावे कोथरूड मतदारसंघात नोंदविली गेली असल्याचे मतदारांच्या निदर्शनास आले. कोथरू़डमधील राजकीय व्यक्तीने स्वतःचे मतदान वाढविण्यासाठी याच भागातील मतदार नोंदणीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला हाताशी धरून धरण भागातील विविध गावांतील मतदारांची थेट चोरीच केली.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने याबाबत आवाज उठवून तहसीलदार चोबे यांना निवेदन दिले होते. जवळपास ९८८ मतदारांची नावे गावयादीतून गायब करून ती कोथरूडच्या विविध प्रभागात नोंदविली गेली. ही बाब गंभीरपणे घेऊन चोबे यांनी तातडीने हालचालीस सुरवात केली. ज्या मतदारांची नावे इतर मतदारसंघात स्थलांतरित झाली आहेत. त्यांनी आपल्या ओळखीचा पुरावा, रहिवासी पुरावा आणि एक पासपोर्ट फोटोसह शिबिराच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे लागणार आहे. नावे गायब झालेल्या मतदारांचा पुन्हा गावच्या मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी त्यांचा फॉर्म नंबर सहा भरून घेतला जाणार आहे. त्यासाठी मंगळवारी आणि बुधवारी विशेष शिबिरही आयोजित केले आहे. याबाबत चोबे यांनी मंडल अधिकारी, तलाठी आणि मतदार नोंदणीचे काम करणाऱ्या बीएलओंना सूचना दिल्या आहेत.
कारवाईची मागणी
शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मतदार यादीत खोडसाळपणा करणाऱ्याचा आणि त्याला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा शोध घेत आहेत. महायुतीतील सत्ताधारी घटक पक्षाचा हा कार्यकर्ता असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे या कार्यकर्त्यावर आणि अधिकाऱ्यावर सरकार कोणती कारवाई करणार, याकडे मुळशीकरांचे लक्ष लागले आहे.
