दारवलीतील खून प्रकरणात दोघांना अटक
पुणे, ता. ४ : पौड (ता. मुळशी) येथे असलेल्या परमार बंगल्याशेजारी दारवली गावच्या हद्दीत झालेल्या सागर मश्राम यांच्या खुनाची उकल करण्यास पौड पोलिस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आले. अंतर्गत वर्चस्वाच्या वादातून हा खून झाला असून, या प्रकरणी कुमार लालू ऊर्फ अरुण राठोड (वय २१, रा. बावधन, ता. वाई, मुळ रा. आगरखेड, ता. इंडी कर्नाटक) आणि शिवशरणप्पा ऊर्फ काली बसवराज शटकर (वय २५, रा. गादगी, ता. बिदर कर्नाटक) यांना अटक केली आहे.
पौड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांधकाम व्यावसायिक विलास परमार (रा. कॅम्प, पुणे) यांच्या मालकीचा बंगला पौड येथे आहे. मात्र, याठिकाणी गेले काही वर्ष हिंदूराष्ट्र सेनेचे धनंजय देसाई यांचे वास्तव्य आहे. सागर भाऊराव मश्राम (वय ३२, रा. गंगापुरी, वाई, जि. सातारा) या बंगल्यात गुराख्याचे काम करायचा. त्याचा मृतदेह २४ ऑक्टोबरला गोठ्यात सकाळी मिळून आला होता. पोलिसांनी अज्ञातांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर तपासाची चक्रे सुरू झाली. पौड पोलिस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने १० दिवसातच या खुनाची उकल केली आहे.
धनंजय देसाई यांच्या जवळ कोण? तसेच तू मोठा की मोठा? या वर्चस्वावरून मश्राम, राठोड आणि शटकर या तिघांत वाद होता. राठोड आणि शटकर यांनी मध्यरात्री गोठ्यातच सागर याला दगड व रॉडने मारहाण केली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह बाहेर टाकून दोघे फरार झाले होते. त्याच्या मागावर पौड पोलिस आणि गुन्हे शाखेचे पथक होते. आठ दिवसांनी दोन्ही आरोपींना नवी मुंबई येथून अटक केली.
उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनीलकुमार पुजारी आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बालाजी कांबळे, सुधीर कदम, गुन्हे अन्वेषणचे सहाय्यक निरीक्षक दत्ताजीराव मोहिते, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक हनुमंत पासलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी ही कामगिरी केली.
सागर मश्राम याच्यावर आधी दंगल, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी आणि सरकारी कामात अडथळा असे चार गुन्हे दाखल आहेत. तर आरोपी अरुण राठोड याच्यावर दरोड्याचा आणि काली शटकर याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल आहे.
