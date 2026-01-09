पौडच्या तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली
पौड, ता. ९ : ग्रामपंचायत कामकाजामध्ये अनियमितता आढळून आल्यामुळे पौड (ता. मुळशी) ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी माधूरी प्रदीप झेंडे यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली. झेंडे यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांनी हा आदेश काढला. तसेच, तत्कालीन सरपंच प्रशांत वाल्हेकर यांच्यावरही कारवाई करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयात पत्रव्यवहार केला.
पौड ग्रामपंचायतीमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी माधुरी झेंडे आणि सरपंच प्रशांत वाल्हेकर यांच्या कार्यकाळात काही कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे सरपंच किरणकुमार आगनेन यांच्या निदर्शनास आले होते. याबाबत त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे गावात झालेल्या विकासकामांची, तसेच त्यावर खर्च केलेल्या निधीच्या चौकशीची मागणी पत्राद्वारे केली होती. त्यामुळे भागवत यांच्या आदेशानुसार विस्तार अधिकारी एम. पी. चव्हाण यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतीच्या दप्तराची, तसेच झालेल्या विकास कामांची पाहणी केली. त्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात ग्रामपंचायतीचा पंधरा टक्के मागासवर्गीय निधी, शालेय साहित्य खरेदी, सीसीटीव्ही खरेदी आदी कामकाजामध्ये झेंडे यांच्या कार्यकाळामध्ये अनियमितता झाली असल्याबाबत नमूद केले. तसेच, नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही व्हावी, असा अहवाल त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला.
दरम्यान, अहवाल देऊन अनेक दिवस झाल्यानंतरही पंचायत समिती विभागाकडून दोषींवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे सरपंच आगनेन हे काही ग्रामस्थांसमवेत २ जानेवारी रोजी पंचायत समिती प्रवेशद्वारासमोर आंदोलनाला बसले होते. त्यावेळी भागवत यांनी आंदोलनस्थळी येवून कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित केले.
दरम्यान, शुक्रवारी (ता. ९) भागवत यांनी झेंडे यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांची एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले. तर, तत्कालीन सरपंच वाल्हेकर यांच्यावर कारवाई होण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.