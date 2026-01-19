पौड- अंबडवेट गटात बंडखोरी रोखण्याची कसरत
पौड, ता. १९ : मुळशी तालुक्यातील पौड- अंबडवेट जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात उमेदवारीवरून रस्सीखेच पाहायला मिळणार आहे. बंडखोरी किंवा पक्षांतर रोखणे, ही दोन्ही पक्षश्रेष्ठींसाठी मोठी डोकेदुखी असणार आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडताना कस लागणार आहे. उमेदवारी अंतिम झाली नसली तरी इच्छुकांनी मतदारांना वेगवेगळी प्रलोभने देत आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. तथापि बंडखोरीची लागण झाल्यास येथे तिरंगी लढतीची शक्यता आहे.
तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील माले, कोळवण खोरे, मुळशी धरण भाग पूर्व भागातील अंबडवेट, आंबेगाव, मारणेवाडी, भरे, मुगावडे या गावांचा या गटात समावेश आहे. येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची ताकद आहे. एकेकाळचे शिवसैनिक असलेले माजी आमदार शरद ढमाले यांनी भाजपत प्रवेश केल्याने या भागातील काही ज्येष्ठ आणि युवा शिवसैनिकांनी हातात कमळ घेतले. त्यात महापालिकेतील मोठ्या यशामुळे भाजपचाही भाव आता वाढला आहे. कॉंग्रेस नावालाच शिल्लक असून, शिवसेना शिंदे पक्ष आणि मनसेही ताकदीने कमी आहे. त्यामुळे येथे खरी लढत राष्ट्रवादी विरूद्ध शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात असली तरी दोन्ही पक्षातील नाराज दिग्गज भाजपच्या गळाला लागल्यास तिरंगी लढत निकराची होणार हे नक्की.
या गटात शिवसेनेकडून सागर काटकर, शिल्पा ठोंबरे, तर राष्ट्रवादीकडून सुभाष अमराळे, आनंदा आखाडे, लक्ष्मीताई सातपुते विजयी झाले होते. आमदार झाल्यानंतर शंकर मांडेकर यांची पहिलीच निवडणूक असल्याने त्यांना राष्ट्रवादीची ताकद दाखवावी लागणार आहे. तसेच, नाराजाला बंडखोरी किंवा पक्षांतरापासून रोखणे हे देखील मांडेकरांपुढे आव्हानच आहे. शिवसेनेतही बंडखोरी किंवा पक्षांतर रोखणे आणि नाराजाची मनधरणीसाठी उबाठातील श्रेष्ठींचाही कस लागणार आहे. महापालिकेतील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपचाही आत्मविश्वास दुणावला असून, इतर पक्षातील नाराजाला आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी त्यांनी रणनीती आखली आहे. दोन्ही पक्षांतील नाराजांपुढे धनुष्यबाणावर निवडणूक लढविण्याचा देखील पर्याय आहे. त्यामुळे येथे बंडखोरी झाल्यास दुरंगीऐवजी तिरंगी लढतची दाट शक्यता आहे. तथापि इच्छुकांनी मतदारांच्या लाभाचे वेगवेगळे उपक्रम राबवून प्रचाराचा पहिला टप्पाही पूर्ण केलाय. त्यामुळे सध्या विजयी कोण होईल, यापेक्षा उमेदवारी कुणाला मिळेल, याचीच गल्लोगल्ली चर्चा रंगत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.