‘पौड गणात कोमल वाशिवले स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवार’
पौड, ता. ३ : ‘‘मुळशी पंचायत समितीच्या पौड गणातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार कोमल वाशिवले यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. स्वच्छ प्रतिमेच्या, लोकाभिमुख कारभार करणाऱ्या वाशिवले यांना विक्रमी मताधिक्याने विजयी करण्यासाठी मुळशी धरण भागासह, माले खोऱ्यातील मतदार एकवटले असल्याचे चित्र आहे,’’ असे संतोष कदम यांनी सांगितले.
‘‘वाशिवले यांनी यापूर्वी सभापतिपदावर काम केले असल्याने जनतेच्या प्रश्नांची त्यांना जाण आहे.त्यांनी गावोगावच्या समस्यांचा अभ्यास केला आहे. काही समस्याही त्याचवेळी मार्गीही लावल्या. गेली नऊ वर्षांपासून त्या या भागातील जनतेच्या सुखदुःखात सहभागी होत आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक कुटुंब कोमल वाशिवले यांना स्वतःची लेक मानत आहे. प्रचारानिमित्त फिरताना आमच्या लेकीला विजयी करण्याचा विश्वास मतदार कोमलताईंना देतात,’’ असे सिद्धार्थ मोरे यांनी सांगितले.
विश्वनाथ दिघे म्हणाले, ‘‘आदिवासी कातकरी समाज, डोंगरी धनगर बांधवांनीही वाशिवले यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा विजयाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठ्या असलेल्या या मतदार संघात प्रत्येक घरापर्यंत पोचलेल्या कोमलताई वाशिवले या एकमेव उमेदवार आहेत. सासर आणि माहेरच्या मंडळींसह कार्यकर्तेही कोमलताईंचे तुतारी वाजविणारा माणूस हे चिन्ह घराघरात पोचविण्यात दंग झालेत.
