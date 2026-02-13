अजित पवार यांचे नाव रिंगरोडला देण्याचे मागणी
पौड, ता. १३ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्ह्यात रिंग रोडसह अनेक विकासकामे काम प्रगतिपथावर होती. परंतु त्यांच्या अकाली निधनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना धक्का बसला. त्यांची स्मृती कायम राहावी, यासाठी विकासाला चालना मिळणाऱ्या रिंगरोडला ‘स्व. नामदार अजित पवार रिंग रोड’ असे नाव द्यावे, अशा मागणीचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी भोरचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आणि उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. त्यावेळी मांडेकर यांनी ही मागणी केली. तसेच, मतदारसंघातील राजगड, तोरणा, रायरेश्वर हे राज्य संरक्षित किल्ले येत आहेत, परंतु या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरावस्था झालेली आहे. तसेच, रायरेश्वर किल्ल्यावर चढताना रस्ता अथवा पायऱ्या सुव्यवस्थित करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी मांडेकर यांनी केली. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून महावितरणला रोहित्र बसवण्यासाठी निधी दिला जातो, परंतु ती कामे वेळेवर केली जात नाही. तसेच, माझा मतदारसंघ तीन तालुक्यांसह पुणे व पिंपरी शहरातील भाग येत आहे. परंतु, महावितरणच्या कामांसाठी पाच ते सहा कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. परंतु, ही तरतूद अपुरी पडत असून, प्रत्येक तालुक्यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणीही मांडेकर यांनी केली.
