सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकास लाच घेताना पौडमध्ये अटक
पौड, ता. २० : अपघातातील गुन्ह्यात गाडी जप्त न करण्यासाठी आणि तपासात मदत करण्यासाठी ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना पौड (ता. मुळशी) पोलिस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकास सोलापूरच्या लाचलुचपत विभागाने शुक्रवारी (ता. २०) रंगेहाथ पकडले. सचिन बाळासाहेब शिंदे (वय ४५, रा. ग्रीन फ्लोरेन्स सुसगाव, ता. मुळशी) असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माले येथे ४ फेब्रुवारीला दोन वाहनांचा समोरासमोर अपघात झाला होता. यामध्ये कात्रज येथील वाहनचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात गाडी जप्त करू नये, त्याचप्रमाणे तपास कामात सहकार्य करावे, यासाठी सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक शिंदे याने तक्रारदाराकडे एक लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्यावेळी ३५ हजार रुपये देण्यावर तोडगा निघाला. याबाबत तक्रारदाराने सोलापूर येथील लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार सोलापूरचे पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले, पोलिस निरीक्षक शैलजा शिंदे यांच्यासह पथकातील पाच जणांनी याबाबत सापळा रचला. शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजता पौड पोलिस ठाण्याशेजारीच शिदे याचे बीट कार्यालय आहे. याच कार्यालयात त्याला पैसे घेताना सोलापूरच्या लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. याबाबत पौड पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
