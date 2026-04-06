रिंगरोडच्या कामांबाबत तक्रारींचा पाढा

पौड, ता. ६ : मुळशी तालुक्यातील रिंगरोडसाठी होणाऱ्या अवैध उत्खननामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, रॉयल्टी न भरल्यास थेट शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर बोजा चढवण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. पौड येथील खरीप हंगाम व पाणीटंचाई आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुळशी पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत कातरखडक, आंधळे यांसह विविध गावांतील नागरिकांनी रिंगरोडच्या कामाबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला. मुरूम आणि मातीची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी स्पष्ट केले की, शेतातून माती काढताना रॉयल्टी भरली नसल्यास त्याचा दंड थेट शेतकऱ्याला भरावा लागेल.
या बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर, तहसीलदार विजयकुमार चोबे, गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत, सभापती मंदा शेळके, उपसभापती दगडूकाका करंजावणे यांच्यासह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य, सरपंच आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते. बैठकीत खरीप हंगाम नियोजनासह पाणीटंचाईचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
