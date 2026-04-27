दारवलीतील अपघातात एकजण ठार

पौड, ता. २७ : दारवली (ता. मुळशी) येथील धनवेवाडी फाटा येथे महामार्गाच्या कडेला असलेल्या लोखंडी कठड्याला मोटार धडकली. यामुळे झालेल्या अपघातात एक ठार तर एकजण गंभीर जखमी झाला. हा अपघात सोमवारी (ता. २७) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास झाला.
अपघातात अनिकेत लक्ष्मण पोंगडे (वय ३५, रा. धनकवडी, पुणे) याचा मृत्यू तर सिद्धेश शांताराम पवार (रा. पौड फाटा, कोथरूड, पुणे) हे गंभीर जखमी झाले.
पौड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिग्नेश भरत सापरिया (रा. कर्वेनगर, पुणे) हे मोटारीने (क्र. एमएच १२ एक्सटी ५०६९) कोकणातून पुण्याच्या दिशेने येत होते. त्यांच्या शेजारी सिद्धेश पवार बसले होते तर सिद्धेशच्या पाठीमागे अनिकेत पोंगडे बसले होते. पहाटेच्या सुमारास दारवलीच्या धनवेवाडीच्या वळणावर भरधाव मोटारीने रस्त्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या लोखंडी संरक्षक कठड्याला जोरदार धडक दिली. यावेळी संरक्षक कठड्याचा लोखंडी ॲंगल पाठीमागच्या बाजूने आत घुसला. त्यामुळे अनिकेतचा मृत्यू झाला. अपघाताप्रकरणी विजय राजेंद्र भोईर (वय ४५, रा. नारायण पेठ, पुणे) यांनी पौड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
