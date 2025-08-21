राहु येथे राडारोड्यामुळे वाहनचालकांची कसरत
राहू, ता. २१ : मागील तीन दिवसांपासून धरण क्षेत्र परिसरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे राहू (ता. दौंड) येथील मुळा - मुठा नदीवरील पुलावरून बुधवारी (ता .२०) मध्यरात्रीच्या सुमारास पाणी वाहिले. यामुळे पुलावर राडा रोडा, कचरा साचला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागली.
पुलावर वाहून आलेले प्लॅस्टिकचे कागद, थर्माकोल, काचेच्या बाटल्यांचा खच, जलपर्णी, टाकाऊ कपड्यांच्या चिंध्या, काटेरी फांद्या, दवाखान्यातील टाकाऊ वस्तू मोठ्या प्रमाणात पुलावर अस्ताव्यस्त पडल्या आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलावरील साचलेला राडारोडा तत्काळ हटवून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्याची मागणी येथील वाहनचालक व नागरिकांकडून होत आहे. बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास पुलावरून पाणी गेल्याने पोलिस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने वाहतूक काही तासासाठी बंद करण्यात आली होती. पुलावरील पाणी कमी होऊ लागल्याने गुरुवारी सकाळपासून आता वाहतूक पूर्ववत सुरू आहे. दरम्यान, दहिटणे येथे बंधाऱ्यावरून वाहत्या पाण्याचे पूजन ग्रामस्थांच्या वतीने मोठ्या उत्साहात करण्यात आले.
03194
