उपराष्ट्रपती पदासाठी दौंडमधूनही अर्ज
राहू, ता. २२ : उपराष्ट्रपती पदासाठी सहजपूर (ता. दौंड) येथील महाराष्ट्र लोक काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश महादेव म्हेत्रे यांनी गुरुवारी (ता. २१) उमेदवारी अर्ज नवी दिल्ली येथील राज्यसभा दालनात दाखल केला. उपराष्ट्रपती निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणारा सर्वात कमी वयाचा मी उमेदवार आहे. मी एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. संविधानाने मलाही अधिकार दिला आहे. त्यानुसार मी उमेदवारी अर्जासोबत लागणारी सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळवी केली होती. राजकारणी- राष्ट्रीय पक्षातील लोक पैसेवाल्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास लावतात. मी सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून निवडणुकीसाठी उभा आहे. महाराष्ट्रातून माझा एकमेव अर्ज आहे, असे म्हेत्रे यांनी सांगितले

