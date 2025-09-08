राहू परिसरात फुलांची उधळण
राहू, ता. ८ : गुलाल, भंडाऱ्याची, फुलांच्या पाकळ्यांची उधळण करीत ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपती गेले गावाला.. चैन पडेना आम्हाला...’ अशा भक्तीमय वातावरणात दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यासह राहू, पिंपळगाव, खामगाव परिसरातून गणरायाला सकाळपासून रात्री साधारणतः साडेदहा वाजेपर्यंत शांततेत निरोप देण्यात आला.
परिसरातील अनेक गणेश मंडळांनी टाळ- मृदंगांच्या गजरात हरिनामाचा गजर करत फुलांच्या पाकळ्यांची उधळण करीत शांततेत मिरवणुका काढण्यात आल्या. शंभुराजे युवा प्रतिष्ठान, लोकसेवा तरुण मंडळ, गणेश तरुण मंडळ (भोईआळी), सिद्धार्थ तरुण मंडळ, मोरेश्वर तरुण मंडळ, हनुमान मित्र मंडळ, दत्त प्रतिष्ठान माधवनगर, शंभो महादेव तरुण मंडळ, जय धुळोबा मित्र मंडळ, संत शिरोमणी सावता महाराज तरुण मंडळ, क्लासिक तरुण मित्र मंडळ, श्रीनाथ मित्र मंडळ, मंगलमूर्ती युवा प्रतिष्ठान डुबेवाडी, यांच्यासह दहिटणे, मिरवडी, पाटेठाण, टाकळी भीमा, वडगाव बांडे, पानवली, कोरेगाव भिवर, वाळकी, पिंपळगाव, खामगाव, नांदूर, मिरवडी, सहजपूर, बोरीभडक, बोरीऐंदी, देलवडी, लडकतवाडी, उंडवडी, तांबेवाडी, गाडोमोडी फाटा आदी गावांमध्ये गुलाल व डीजे विरहित मिरवणुका काढण्यात आल्या.
वाळकी, थोरातमळा येथील विघ्नहर्ता आणि छत्रपती तरुण मंडळाकडूनही पारंपरिक वाद्यात विसर्जन करण्यात आले. सार्वजनिक मंडळांचे मुळा-मुठा, भीमा नदीत, तर घरगुती गणपतींचे विहिरीतील पाण्यात, घराजवळील हौदात विसर्जन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.