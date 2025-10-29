विकासाचे महामेरू
कोणताही कार्यकर्ता दादांकडे गेला आणि त्याचं काम झालं नाही, असं आजवर होत नाही. मग तो कोणत्या पक्षाचा असो संघटनेचा असो, दादा कधीही भेदभाव करत नाहीत, ही दादांची जमेची बाजू आहे. माझ्यासारख्या अनेक युवकांना दादांनी सामाजिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रत्येक वेळी सहकार्य केलेला आहे.
- सुनील पासलकर,
विभागीय अध्यक्ष (पुणे, सोलापूर), संभाजी ब्रिगेड
खरंतर युवा नेतृत्व म्हणजे काय, हे शोधायचं असेल तर आमदार राहुलदादा कुल हे आमच्यासाठी व सर्व जनतेसाठी एक उत्तम उदाहरण आहे. मी शालेय जीवनात असल्यापासून सामाजिक काम करताना अनेक वेळा राहुलदादांशी भेट झाली. माजी आमदार रंजनाताई कुल असो किंवा कांचनताई कुल असो, हे सर्वच जण सामाजिक कामासाठी कायम तत्पर असतात. त्यांचा अभिमान वाटतो. दादांशी ज्या ज्या वेळी सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा होते, त्या त्यावेळी समाजामध्ये सामाजिक सलोखा राहावा, तरुण वर्गाने आपल्या भविष्याचा विचार करून योग्य प्रकारे उद्योग धंदे करावेत व आपल्या गावाची समाजसेवा करावी, हे शिकायला मिळाले. आपल्या जनतेचे आरोग्य चांगलं राहावं, त्यांना आरोग्यासाठी चांगली रुग्णालय उपलब्ध व्हावी, यासाठी दादांचा नेहमी प्रयत्न असतो. आणि याचमुळे खरंतर दादांना आरोग्यदूत म्हणणं वावगं ठरत नाही. दौंड तालुक्यातील प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा, यासाठी दादांनी कोट्यवधी रुपये आणून रस्ते, लाइट, पाणी आदी मूलभूत सुविधांसह विकासाचा डोंगर उभा केला.
मी पिंपळगाव ग्रामपंचायतीमध्ये काम करताना घेतलेला अनुभव आहे. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे जागणार हे युवा नेतृत्व कधीही विकास कामांसाठी कमी पडलं नाही, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी स्वतः ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून काम करताना घेतलेला आहे.
सुशिक्षित युवा नेतृत्व असल्याकारणाने दौंड तालुक्याच्या काळजाचा विषय असणारा भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना हा पुन्हा चालू करण्यास दादांनी अतिशय परिश्रम घेतले. वरिष्ठांच्या माध्यमातून आपल्या प्रामाणिकपणाचं उत्तर देऊन त्यांनी हा कारखाना चालू केला, ही शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. आणि याचमुळे दादा आमच्यासारख्या तरुणांचं युवा नेतृत्वातील आयडॉल बनलेले आहेत.
अशा या युवा नेतृत्वाला ३० ऑक्टोबर रोजी असणाऱ्या जन्मदिनी माझ्यासारख्या सर्व तरुणांच्या वतीने भविष्यात त्यांच्या हातून समाजाची, गोरगरीब जनतेची अशीच सेवा घडो, अशी सदिच्छा व्यक्त करून पुनश्च त्यांना एकदा उदंड आयुष्याच्या अनंत शुभेच्छा!
(शब्दांकन : संतोष काळे)
