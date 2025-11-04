राहूतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान मोडकळीस
संतोष काळे
राहू : दौंड तालुक्यातील राहू प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्ण वैद्यकीय सेवांबाबतीत समाधानी आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांची गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरवस्था असून ते अक्षरशः मोडकळीस आले आहे. धोकादायक इमारत अखेरचा घटका मोजत आहे. स्लॅबचे तुकडे अचानक कोसळत आहे. स्टील देखील उघडे पडले असून पावसाळ्यात इमारती गळतात. कोणत्याही क्षणी धोकादायक इमारत ढासळू शकते. मोडकळीस आलेल्या निवासस्थाना संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला प्रस्ताव पाठवले असून नव्याने निवासस्थानासाठी भरीव निधी मिळणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यातील सुमारे चाळीस हजार लोकसंख्या असलेल्या परिसरातील राहू प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रोज साधारणतः दीडशे ते दोनशे बाह्य रुग्णांवर औषधोपचार केले जातात. अशी माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पूजा चिंचोलीकर-कोकरे, डॉ. सुमीत रोडे यांनी दिली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रक्ताच्या सर्व तपासण्या केल्या जातात. रुग्णांसाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था आहे. लहान मुलांचं इतर लसीकरणाच्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध आहे. किशोरवयीन मुलींना आरोग्य विषयक मोफत मार्गदर्शन केले जाते. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रत्येक महिन्याला केली जाते यामध्ये रुग्णांना समाधानकारक सेवा दिली जाते.
वैद्यकीय अधिकारी २४ तास निवासस्थानी असतात.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत उपकेंद्रे : पिंपळगाव, कोरेगाव भिवर, मिरवडी, पाटेठाण, वाळकी.
दृष्टिक्षेपात
सुमारे ४० हजार लोकसंख्या
रोज १५० ते २०० बाह्य रुग्णांची तपासणी
पिण्याच्या पाण्यासह इतर सोयी सुविधा अद्ययावत
महिन्याला १० ते २० महिलांची नैसर्गिक प्रसूती
दहा फ्लॅटची निवासस्थानासाठी गरज
अपेक्षित आरोग्य सेवक ३१, सध्या कार्यरत २१
रिक्त किंवा कमतरता १० आरोग्य सेवकांची
राहू येथे ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्याची मागणी
