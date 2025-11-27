श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखान्यावर ऊसतोड कामगारांची तपासणी
राहू, ता.२७ : पाटेठाण (ता. दौंड) येथील श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्यावर २४५ ऊस तोडणी कामगारांची तपासणी करण्यात आली. यावेळी संबंधितांना औषधेही वाटप करण्यात आले. कारखाना व राहू येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते.
आरोग्य तपासणीमध्ये उच्चरक्तदाब, मधुमेह आदी विविध तपासण्या करण्यात आल्या. कारखाना व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत मोफत औषधांचेही वाटप करण्यात आले. या शिबिरामध्ये प्रामुख्याने महिलांचे आरोग्य विषयक तपासणी करून त्यांना आवश्यक ते उपचार व मार्गदर्शन करण्यात आले. राहू प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पूजा कोकरे, डॉ. सुमीत रोकडे, डॉ. नेहा ताठे, डॉ. नितीन जेधे, डॉ. प्रवीण गजरे, उषा सावके, जनाबाई शिरसाठ, जितेंद्र शेडगे, बापू झिटे, विनायक वांढरे, श्रीकांत थोरात, बालाजी लेकुरवाळे, कावेरी कुंभार आदींनी शिबिराच्या यशस्वितेसाठी प्रयत्न केले.
या प्रसंगी कारखान्याचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, कार्याध्यक्ष विकास रासकर, संचालक किसन शिंदे, भगवान मेमाणे, लक्ष्मण कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एम. रासकर, एस. बी. टिळेकर, ए. बी. शेंडगे, डी. एस. रोडे, आर. बी. मापारे तसेच कारखान्याचे सर्व खातेप्रमुख, कंत्राटदार व ऊस तोडणी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
03592
