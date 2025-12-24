राहू येथे बिबट्या जेरबंद
राहू, ता. २४ : कोंबड्यांची शिकार करण्यासाठी आलेला बिबट्या अखेर वन विभागाने शेजारीच लावलेल्या पिंजऱ्यात (ता. २४) पहाटेच्या सुमारास बिबट्या अडकला. ही घटना राहू (ता. दौंड) येथील राहू- वाघोली रस्त्यावरील हॉटेल सोनाई शेजारील गौतम कुल यांच्या घराशेजारी हा प्रकार घडला. बिबट्या साधारणतः एक ते दीड वर्षाचा बछडा आहे. दौंड वनविभागाच्या पथकाने सकाळी येऊन पुढील वैद्यकीय तपासणी करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागाच्या वतीने देण्यात आली.
राहू बेट परिसरातील अनेक गावांमध्ये बिबट्यांचा लोक वस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला आहे. बिबट्या लोकांच्या अंगावर धावून येणे, पशुधनावर शेळी, मेंढ्या, कोंबड्यांवर हल्ले करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहे. वन्य प्राण्यांच्या दहशतीमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन विभागाने बिबट्यांना जेरबंद न केल्यास बिबट मानव संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, या परिसरात अजून या वयोमानाचे दोन बछड्यांसह मादी भर दिवसाही फिरत असल्याचे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन बछडे आणि मादीलाही जेरबंद करण्यात यावे, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांकडून होत आहे.
वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यात मुळा-मुठा आणि भीमा नदीचे पात्र आहे. परिसरात वन विभागाचे मोठे क्षेत्र आहे. उसासारखा बागायती पट्टा असल्याने बारमाही उसाचे पीक येथे असते. शेकडो एकर वनविभागाचे कुरण आहे त्यामुळे त्यांना लपायला अनुकूल असे वातावरण आहे. पश्चिम पट्ट्यात दोन ते तीन डझन बिबटे असण्याची शक्यता येथील काही जागृत नागरिकांच्या वतीने सांगण्यात आले. राहू बेट परिसरातील ग्रामपंचायतीच्या वतीने वन विभागाला अनेकदा पत्र व्यवहार करून देखील वन विभागाच्या वतीने म्हणावे असे कर्तव्य न बजावल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
काळजी घेण्याचे वन विभागाचे आवाहन
समूहाने शेतीची कामे करा
रात्री बाहेर पडताना टॉर्चचा वापर करावा
घुंगराची काठी सोबत ठेवावी
मोबाइलचे आवाज सुरू ठेवून अथवा टेपरेकॉर्डर वाजवून बाहेर सोबत कोणालातरी घेऊन कामे करावीत
बिबट्याचा पाठलाग करू नये
बिबट्या दिसल्यास वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवावे
