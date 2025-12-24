पिलाणवाडीतील अपघातात तरुणाचा मृत्यू
राहू, ता.२४ : चारचाकी मोटारीस ओव्हरटेक करताना अंदाज न आल्याने धक्का लागून दुचाकीस्वार रस्त्यावर कोसळला. यामुळे झालेल्या अपघातात
डोक्याला गंभीर मार लागल्याने नीलेश मारुती चव्हाण (वय २७ रा. पिंपळगाव) याचा तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना राहू - वाघोली रस्त्यावरील पिलाणवाडी (ता. दौंड) येथील कदम पाटील पेट्रोल पंपाजवळ आज (ता.२४) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडली.
अपघातानंतर नीलेशला त्वरित यवत येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. ही घटना राहू-वाघोली रस्त्यावरील यासंदर्भात सौरभ मंडले यांनी यवत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
फिर्यादीमधील माहितीनुसार नीलेश हा खुटबाव येथील एका खासगी कंपनीत कामाला होता. कंपनीच्या काही कामानिमित्त (ता.२३) बाहेरगावी गेला होता. मात्र वाघोली-पारगाव रस्त्याने पिंपळगावकडे दुचाकी क्रमांक (एम एच ४२ बी.डी. ९६१७) येत असताना त्याचा हा अपघात झाला. अपघातस्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अज्ञात वाहन चालकाविरोधात यवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास यवत पोलिस करत आहे.
दरम्यान, ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉली विना क्रमांकाच्या असतात. ट्रॉलींना रेडियम (रिफ्लेक्टर) चिकटवलेले नसल्यामुळे वारंवार अपघात घडत आहेत. राहू-वाघोली-पारगाव, राहू-यवत, राहू-केडगाव- चौफुला, राहू- माधवनगर, राहू-टेळेवाडी-वाळकी आदी मार्गांवर रस्त्याच्या कडेला अनेकदा ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॉल्या कधी रिकाम्या तर कधी रस्त्याच्या अक्षरशः कडेला उभ्या केलेल्या असतात. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून वेड्यावाकड्या अवस्थेत उभ्या असतात. त्यामुळे वारंवार अपघात घडत असल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले.
