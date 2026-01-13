पाटेठाण येथे ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे लसीकरण
राहू, ता. १३ : पाटेठाण (ता. दौंड) येथील श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याच्या वतीने ऊस तोडणी वाहतूक करणाऱ्या मजुरांची मुले व मजुरांची मोफत आरोग्य तपासणी घेण्यात आली.
मोफत आरोग्य तपासणीमध्ये ऊसतोड मजुरांची बी. पी., रक्तातील साखर, सांधेदुखी आदी तपासण्या करण्यात आल्या. यावेळी कामगारांना मोफत औषधांचेही वाटप करण्यात आले. दरम्यान ० ते ५ वर्ष वयाच्या बालकांचे लसीकरण करण्यात आले. बी. सी. जी., पेंटा, गोवर रोगांवरील लस बालकांना देण्यात आल्या. लहान मुलांना आहारामध्ये दूध,अंडी यांचा समावेश करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
या प्रसंगी कारखान्याचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, कार्याध्यक्ष विकास रासकर, संचालक किसन शिंदे, भगवान मेमाणे, लक्ष्मण कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी. एम. रासकर, केन मॅनेजर एस. बी. टिळेकर, शेतकी अधिकारी ए. बी. शेंडगे, लेबर ऑफिसर आर. बी. मापारे आदी उपस्थित होते.
शिबिरासाठी डॉ. नेहा जेधे, डॉ. सुविधा नाईक, डॉ. प्रवीण गजरे, रत्नमाला ठाकरे, रोहिणी चौधरी, प्रसाद माकर, आकाश कदम, कावेरी कुंभार, रोहिणी चौधरी, मीरा मोरे आदींनी प्रत्यक्ष पालावर जाऊन मुलांचे सर्वेक्षण केले. राहू प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लसीकरणासाठी सहकार्य लाभले.
ऊसतोड मजुरांना रोजच्या कष्टमय जीवनामधून मुलांना दवाखान्यात घेऊन जाण्यास वेळ मिळत नाही. त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. मजुरांचेही आरोग्य चांगले राहावे म्हणून कारखाना व्यवस्थापन सतत प्रयत्नशील असते.
- पांडुरंग राऊत, अध्यक्ष, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना, पाटेठाण, ता. दौंड
ऊसतोड मजूर व त्यांच्या मुलांसाठी ‘माणुसकीची भिंत’ हा अभिनव उपक्रम राबविला आहे. परिसरातील नागरिक चांगल्या स्थितीतील कपडे, स्वेटर्स,चादर आदी वस्तू ठेवून जातात. तोडणी वाहतूक मजूर हवे असलेल्या वस्तू येथून घेऊन जातात. ऐन थंडीमध्ये त्यांना मायेची ऊब मिळत आहे.
- डी. एम. रासकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना, पाटेठाण, ता. दौंड
कारखान्यावरील मजुरांना सुविधा
आरोग्य शिबिरे, पिण्यासाठी फिल्टर पाणी, शौचालय सुविधा, साखरशाळा, पाळणाघर, लाइट व्यवस्था, बैलांसाठी लसीकरण, पाणी पिण्यासाठी पाण्याचे हाळ, शेततळे, सभामंडप, कारखाना साइटवर निवासी डॉक्टर आदी सुविधा मोफत पुरविल्या जात आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.