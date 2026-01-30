राहू, खामगावला शोकसभा
राहू, ता. ३०: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात आकस्मिक निधन झाले. त्यांच्या प्रतिमेला आमदार राहुल कुल यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. राहू (ता. दौंड) येथे शुक्रवारी (ता. ३०) शोकसभेचे आयोजन केले होते.
यावेळी आमदार राहुल कुल म्हणाले, ‘‘संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि क्लेशदायक घटना आहे. स्व. अजितदादांचे कणखर नेतृत्व, प्रशासनावर असलेली पकड आणि जनसामान्यांच्या प्रश्नांची जाण नेहमीच आपल्या स्मरणात राहील. राहू, बेट परिसरासह पुणे जिल्ह्याच्या विकासातील त्यांचे योगदान विसरता येणारे नाही.’’
याप्रसंगी शिवाजी सोनवणे, मारुती मगर, भगवान झरांडे, अनिल सोनवणे, सुखदेव चोरमले, शुभांगी किसन शिंदे आदींची मनोगते झाली. याप्रसंगी दिलीप देशमुख, दिलीप जगताप, सुरेश सोनवणे, चिमाजी कुल, सचिन शेलार, अरुण नवले, दिनेश भुजबळ, अमोल कुल, शंकर सोनवणे यांच्यासह राहू खामगाव जिल्हा परिषद गटातील विविध गावचे आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच, खामगाव (ता. दौंड) येथे अजित पवार यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून शोक सभेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी सागर शेलार , योगेश मदने, बाजार समितीचे संचालक बाळासाहेब शिंदे, विजय नागवडे, दत्तोबा तांबे, काळूराम नागवडे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
