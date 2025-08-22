चांडोली येथील गवळीबाबाकडून महिलेचा विनयभंग
राजगुरुनगर, ता. २२ : खेड तालुक्यातील चांडोली येथील शिवदत्त आश्रमातील कथित साधुबाबाने आश्रमात येणाऱ्या ३५ वर्षीय महिलेचा विनयभंग केल्याची घटना जुलै महिन्यात घडली. गवळीबाबा ऊर्फ नवनाथ पंढरीनाथ गवळी ( वय ५३ ) असे त्याचे नाव असून, याप्रकरणी खेड पोलिसांनी १९ ऑगस्ट रोजी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादी महिला शेजाऱ्यांच्या सांगण्यावरून चांडोली येथील शिवदत्त नावाच्या आश्रमात पतीसह पाया पडून आशीर्वाद घेण्यासाठी गेली. तेव्हा आश्रमातील गवळीबाबाने त्यांना महिलेच्या अंगात कालीमाता असून ती बाहेर काढण्यासाठी आरत्या घेणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. त्यानुसार हे पतिपत्नी रोज या आश्रमात आरतीसाठी जाऊ लागले. असेच १७ जुलै रोजी पहाटे ५ वाजता हे दांपत्य आश्रमात आरतीसाठी व जपजापासाठी गेले होते. तेव्हा पावणेसहा वाजता गवळीबाबाने पतीला दूध आणण्याच्या बहाण्याने बाहेर पाठवले. महिला डोळे मिटून जप करत असताना लज्जा निर्माण होईल, असा स्पर्श केला. घाबरून महिलेने पतीस काही सांगितले नाही. त्याचदिवशी संध्याकाळी पुन्हा हे पतिपत्नी आश्रमात महादेवाच्या दर्शनासाठी गेले. तेथून ते परत निघाले असता बाबाने महिलेशी बोलायचे आहे, असे सांगून महिलेच्या पतीस जरा पुढे जाण्यास सांगितले. त्यानंतर तिचा हात पकडून माझ्याशी शरीरसंबंध केला, तर तुझ्यातील दोष दूर होईल, असे सांगून शरीरसुखाची मागणी केली. महिलेने हात सोडवून घेतला आणि पुढे मोटारसायकलवर उभ्या असलेल्या पतीसोबत घरी गेली. मात्र, भीतीपोटी तिने ही हकिगत कोणालाही सांगितली नाही, पण आश्रमात जाणे कायमचे बंद केले. त्यानंतर बाबाने या महिलेशी वारंवार मोबाईलवर संपर्क साधून तुझ्या दोष काढण्यासाठी तू माझ्याकडे मुक्कामाला ये, जपाला ये, असा तगादा लावला. या त्रासाला कंटाळून अखेर महिलेने शेजारच्या महिलेशी आणि मैत्रिणीशी चर्चा करून तिघींच्या पतींना घटना सांगितली. तेव्हा मैत्रिणीने तिच्याकडेही गवळीबाबाने शरीरसुखाची मागणी केली होती असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी व कुटुंबीयांनी खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संशयित आरोपी बाबास नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत, असे पोलिस निरीक्षक सुभाष चव्हाण यांनी सांगितले.
