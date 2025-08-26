प्रियकराच्या आत्महत्येप्रकरणी ३५ वर्षीय महिलेला बेड्या
राजगुरुनगर, ता. २६ : दोन मुलांची आई असलेल्या ३५ वर्षीय महिलेने प्रेमात धोका दिल्याचा आरोप मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत करून २२ वर्षीय तरुण प्रियकराने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी खेड तालुक्यातील सातकरस्थळ (पश्चिम) येथे घडली. खेड पोलिसांनी तरुणाच्या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या महिलेवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून तिला अटक केली आहे. मोहसीन शब्बीर शेख ( वय २२, रा. सातकरस्थळ पश्चिम, ता.खेड) असे आत्महत्या केलेल्या प्रियकर तरुणाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहसीन शेख हा भंगार विक्रीचा व्यवसाय करणारा तरुण सातकरस्थळ (पश्चिम) येथे भाड्याच्या खोलीत राहत होता. तर दोन मुलांची आई असलेली संशयित आरोपी महिलेशी त्याचे प्रेमसंबंध होते. त्याने मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत, ''प्रेयसी महिलेने मला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते. माझे तिच्यावर खूप प्रेम होते आणि मी तिच्यात गुंतलो होतो. मात्र नंतर तिने दुसऱ्याशी प्रेमसंबंध ठेवून मला धोका दिला. तीच माझ्या मृत्यूस कारणीभूत आहे'', असे लिहून ठेवले. ती त्याला फसवत होती. तसेच तिने अजूनही काही जणांना फसविले आहे. तिने दिलेल्या धोक्याने व्यथित होऊन मोहसीनने सातकरस्थळ येथील एका शेतातील आपट्याच्या झाडाच्या फांदीला नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेऊन सोमवारी आत्महत्या केली, अशा आशयाची फिर्याद मृत मोहसीन याचे चुलतभाऊ नवाज महंमद शेख यांनी दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून खेड पोलिसांनी संबंधित महिलेच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून तिला अटक केली.
