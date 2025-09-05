राजगुरुनगर येथील मटका अड्ड्यावर छापा
राजगुरुनगर, ता. ४ : येथील मच्छीमार्केट जवळ चालू असलेल्या मटका अड्ड्यावर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पुणे ग्रामीण पथकाने छापा टाकून एकास अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील मच्छीमार्केटजवळ एका पत्र्याच्या शेडमध्ये मटका अड्डा सुरू असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला मिळाली. त्यानुसार पुणे ग्रामीण पथकाने गुरुवारी (ता. ४) दुपारी साडेतीन वाजता त्याठिकाणी छापा टाकला. त्यावेळी त्यांना त्याठिकाणी कल्याण मटक्याचे साहित्य व १७०० रुपयांची रोकड मिळाली. त्याठिकाणी कुणाल दशरथ शेळके (वय ३२, रा. वैशंपायन आळी, राजगुरुनगर, ता. खेड) हा हिंमत कल्याण मटका नावाचा जुगार खेळत व खेळवत असल्याचे आढळल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. फौजदार विक्रमसिंह तापकीर यांनी याप्रकरणी खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
