राजगुरुनगरमध्ये प्रारूप प्रभागरचनेवर ५१ हरकती
राजगुरुनगर, ता. ५ : राजगुरुनगर (ता. खेड) नगरपरिषदेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर आलेल्या ५१ हरकतींवर गुरुवारी (ता. ४) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली.
राजगुरुनगरचे मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ यांनी नगरपरिषदेच्या प्रारूप प्रभागरचनेचा मसुदा तयार करून मंजुरीकरता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नगर विकास विभागास सादर केला होता. निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना १८ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान मागविल्या होत्या. राजगुरुनगरमधील १० प्रभागांमधून ५१ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकती व सुचनांवर गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. यावेळी ३० हरकत घेणारे उपस्थित होते.
राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दीतील वाडा रस्ता विभाजनामुळे प्रभाग रचनेवर सर्वाधिक हरकती आल्या आहेत. अनुसूचित जाती प्रभाग आणि अनुसूचित जमाती प्रभागावर हरकती आल्या आहेत. नैसर्गिक हद्द, भौगोलिक सलगता व दळणवळण सुलभता विचारात न घेता मनमानीपणे प्रारूप प्रभाग रचना केल्याचा आरोप करत माजी नगराध्यक्ष शिवाजी मांदळे यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
थिगळस्थळ वस्तीचे चुकीचे विभाजन केले आहे. दलित वस्तीचे चुकीचे विभाजन केले आहे. शेवटचा प्रभाग म्हणून १० क्रमांकाचा प्रभाग त्रिसदस्यीय करणे आवश्यक होते. त्यासाठी भौगोलिक सलगताही होती. तरी या प्रभागाचा भाग इतर प्रभागांमध्ये कोंबून ७ क्रमांकाचा प्रभाग ओढूनताणून त्रिसदस्यीय केला आहे. प्रभागरचना करताना गरज नसताना राष्ट्रीय महामार्ग तीनवेळा आणि राज्य मार्ग दोन वेळा ओलांडून, तसेच नैसर्गिक हद्द असलेला ओढा ओलांडून प्रभागरचना केली आहे, अशा अनेक हरकती मांदळे यांनी उपस्थित केल्या आहेत. एकूणच प्रभागरचना बेकायदेशीर, गैरसोयीची आणि नागरिकांवर अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अन्य हरकतीही साधारण याच स्वरूपाच्या आहेत.
याउलट माजी नगरसेवक राहुल आढारी यांनी प्रारूप प्रभागरचना योग्यरीत्या केलेली असून तीच कायम करावी, अशी सूचना दिली आहे. पुढील आठवड्यात हरकतींवर निर्णय होऊन अंतिम प्रभागरचना निश्चित होईल, असे सांगितले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.