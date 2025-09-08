दावडी येथे दिंडी सोहळा
राजगुरुनगर, ता. ८ : दावडी (ता. खेड) येथील विघ्नहर मित्र मंडळ गेल्या २६ वर्षांपासून डीजेचा वापर टाळून दिंडी सोहळ्याद्वारे गणरायाला निरोप देत आहे. यावर्षीही विघ्नहर व स्वराज मित्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन दिंडीद्वारे विसर्जन मिरवणूक काढली.
विसर्जन मिरवणुकीत टाळ- मृदुंगाच्या गजरात व ज्ञानोबा तुकारामाच्या जयजयकारात अभंगांचे गायन करण्यात आले. दिंडीप्रमाणे तीन रिंगणे घेण्यात आली. लहान मुले, महिला व कार्यकर्त्यांनी फुगडी खेळण्याचा आनंद घेतला. मिरवणुकीत गणरायावर गुलालाऐवजी फुलांची उधळण करण्यात आली. दिंडी सोहळ्यात सर्वजण वारकरी पोशाख परिधान करून सहभागी झाले होते. मिरवणूक तळ्यावर पोचल्यावर गणपतीची एकत्रित पूजा व आरती केल्यानंतर विसर्जन करण्यात आले.
