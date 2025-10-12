हुतात्मा राजगुरू विद्यालयात गुरुवचारी वक्तृत्व स्पर्धा
राजगुरुनगर, ता. १२ : आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व पुणे जिल्हा सहकारी बोर्ड यांच्या वतीने हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयात गुरुवारी ( १६ ऑक्टोबर ) सकाळी १० वाजता जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती राज्य सहकारी संघाचे संचालक हिरामण सातकर यांनी दिली.
वरिष्ठ महाविद्यालयीन गटात ही स्पर्धा भरवली जाणार आहे. सहकारी चळवळीतून ग्रामीण विकास, सहकारातून रोजगार निर्मिती, सहकारी चळवळीत युवक-युवतींचा सहभाग, सहकार व खासगी क्षेत्र, सहकारातून नवभारताची निर्मिती आणि सहकारातून समृद्धी असे विषय स्पर्धेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. स्पर्धेत सहभागी स्पर्धकाला दहा मिनिटांचा वेळ असून विजेत्या स्पर्धकांना रोख पारितोषिक व करंडक देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयातील स्पर्धकांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे आणि स्पर्धेपूर्वी नावनोंदणी व अधिक माहितीसाठी हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. संजय शिंदे (९६०४३०९०६०) व अशोक केदारी (९९२११४३२५१) यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन संचालक हिरामण सातकर यांनी केले आहे.
