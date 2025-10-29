‘दिवाळी अंक वाचनातून व्यक्तिमत्त्वाच्या समृद्धीस मदत’
राजगुरुनगर, ता. २९ : ‘‘राज्यात दरवर्षी प्रकाशित होत असलेल्या आणि समृद्ध परंपरा असलेल्या दिवाळी अंकाच्या वाचनातून व्यक्तिमत्त्व समृद्ध होण्यास मदत होते.’’ असे प्रतिपादन जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता सचिन शिंदे यांनी केले.
येथील सार्वजनिक वाचनालयात दिवाळी अंक प्रदर्शनाचे उद्घाटन शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले, तेव्हा ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘विविध विषयांवरील अंक वाचनातून बौद्धिक फराळ तर मिळतोच त्याच बरोबर मनोरंजनही होते. दिवाळी अंक वाचनाची परंपरा या वाचनालयाने जाणीवपूर्वक जोपासणे कौतुकास्पद आहे. ही परंपरा वाचकांच्या भक्कम पाठिंब्यावर चालू राहील असा मला विश्वास वाटतो.’’
वाचनालय दरवर्षी अत्यल्प वर्गणीतून वाचकांसाठी विविध विषयांवरील २५० अंक वाचण्यासाठी उपलब्ध करून देत असल्याचे मानद सचिव राजेंद्र सुतार यांनी सांगितले. दिवाळी अंकाचे जास्तीत जास्त वाचकांनी सभासद होण्याचे आवाहन अध्यक्ष प्रमोद गानू यांनी केले.
या प्रसंगी पवन कासवा, ॲड. गणेश होनराव, वासंती बेलसरे, संतोष गाढवे, कल्पना गवळी, अरुणा चव्हाण, कल्याणी वालझाडे, श्रद्धा काळे, प्रिया देशपांडे, वसंत वाबळे, सुधाकर मिडगे, डॉ. हेमंत सातारकर, डॉ. अविनाश फाटक, संतोष मांडेकर सतीश दीक्षित उपस्थित होते.
