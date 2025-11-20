कनेरसर-राजगुरुनगर-पुणे मार्गावर पीएमपी सुरू करण्याची मागणी
राजगुरुनगर, ता. २० : कनेरसर-राजगुरुनगर-पुणे मार्गाने पीएमपी बस सेवा सुरू करण्यासंदर्भात खेड तालुक्यातील कनेरसर येथील यमाई देवी ज्येष्ठ नागरिक संघ आणि सावित्रीबाई फुले महिला संघटनेच्या वतीने प्रशासनास निवेदन देण्यात आले. पीएमपी प्रशासनाने निवेदनाची दखल घेऊन लवकरात लवकर सेवा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.
खेड एसईझेड प्रकल्पामुळे राजगुरुनगर ते कनेरसर या मार्गावर प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. तसेच राजगुरुनगर या ठिकाणी शिक्षणासाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही अधिक आहे. याशिवाय अनेक कामांसाठी इतर नागरिकही या मार्गाने राजगुरुनगर, भोसरी, पुणे असा प्रवास करतात. याशिवाय यमाई देवी हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र कनेरसर या ठिकाणी आहे. पाबळ येथे सुप्रसिद्ध जैन मंदिर आहे. निमगाव खंडोबा मंदिरही या रस्त्यापासून जवळच आहे. राज्यातून वेगवेगळ्या ठिकाणावरून प्रवासी येथे येतात. या ठिकाणी येण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या बससेवा अपुऱ्या असल्यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होतात. खासगी वाहनाने अनेकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन यमाईमाता ज्येष्ठ नागरिक संघ आणि सावित्रीबाई फुले महिला संघटना यांनी कनेरसर-राजगुरुनगर-पुणे अशी बस सेवा सुरू करावी, यासाठी नुकतीच पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक, अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन बससेवा सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा केली आहे. याप्रसंगी बाळासाहेब खरपुडे, जयवंतराव दौंडकर, प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, विजया दौंडकर, कविता हजारे, मेघा हजारे, पूजा माशेरे, संगीता हजारे उपस्थित होते.
